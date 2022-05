Cette refonte d'Android Auto risque de faire de l'ombre à Apple Car

Quelques nouvelles fonctionnalités sont également prévues dont les suggestions contextuelles via Google Assistant comme le partage de l’heure d’arrivée, la lecture de musique recommandée ou des réponses suggérées aux messages. Il sera également possible d'appeler ses contacts favoris et d'utiliser les réponses intelligentes depuis l'écran. Aussi d’autres applications de streaming vidéo américaines arriveront en plus de YouTube : Tubi et Epix Now. Toutes ces nouveautés arriveront dans les mois à venir, à une date non précisée.