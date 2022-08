Android Automotive 13 est là : voici les nouveautés

Pour le moment mise à disposition en version open source (AOSP), cette version veut permettre une plus grande intégration et personnalisation du système d’exploitation. Google cherche ainsi à améliorer l’expérience utilisateur, et Android Automotive se rapproche progressivement de ce qui est proposé par Tesla sur ses véhicules. A ce jour, on le trouve principalement sur les véhicules Volvo, GMC, la Polestar 2 et la Renault Megane E-Tech. Loin d'être aussi populaire que les logiciels embarqués d'Android et d'Apple, cette nouvelle version séduira-t-elle davantage les constructeurs ?