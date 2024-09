Même si son application GPS est très populaire, Google ne se repose pas sur ses lauriers. La firme est d'ores et déjà en train de préparer la version 13 d'Android Auto qui devrait être lancée courant octobre. Comme le précise le site Hipertextual, deux nouveautés de taille sont attendues : le remplacement de Google Assistant par l'intelligence artificielle Gemini , qui devrait considérablement améliorer la communication entre le conducteur et le GPS, et la fonctionnalité Car Radio, qui devrait permettre aux utilisateurs de gérer leurs radios depuis l'application.