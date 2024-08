Toujours plus vite pour Google, qui a décidé de faire évoluer son écosystème d'assistants vocaux en remplaçant progressivement Google Assistant par Gemini sur ses appareils Android. Une sorte de transition technologique dans la lignée du géant de Mountain View, qui dope tous ses services à son l'IA.

Contrairement à Google Assistant, qui repose sur des règles prédéfinies et une base de connaissances structurée, Gemini s'appuie sur de grands modèles de langage. Cette technologie lui permet de comprendre et de générer du texte de manière plus contextuelle, et donc d'avoir des interactions plus fluides et des réponses plus nuancées avec son interlocuteur.

L'ambition de Google est claire et assumée : Gemini sera l'assistant capable de rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI, tout en conservant les fonctionnalités pratiques qui ont fait le succès de Google Assistant. Gemini se dote de nouvelles fonctionnalités, comme le mode « Gemini Live », sorte de « booster » de la version classique grâce à un abonnement premium. Les propriétaires des futurs Pixel 9 bénéficieront d'ailleurs d'un an d'accès gratuit à ce service.

Du côté des intégrations, le descendant de l'assistant historique se veut compatible avec l'écosystème existant et prend en charge des routines de Google Assistant, malgré quelques limitations pour l'instant. Mais cela n'empêche pas la firme de plancher sur des extensions pour connecter Gemini à des services tiers, comme Spotify.

Tout ce déploiement d'avancées connaît tout de même quelques ratés à l'allumage. Car si Gemini excelle dans les tâches conversationnelles, il a du mal à arriver à la cheville de Google Assistant dans certaines actions du quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour certains utilisateurs, ça ne va pas le faire.