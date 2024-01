Google fait le ménage dans les fonctions de Google Assistant

Google Assistant est un assistant vocal intelligent développé par Google. Il est conçu pour répondre aux commandes vocales et fournir des réponses, des informations et des actions personnalisées. L'outil offre une large gamme de fonctionnalités telles que la gestion des tâches quotidiennes, la recherche en ligne, la navigation, la lecture de musique, le contrôle des appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Grâce à l'apprentissage automatique et à l'intégration avec d'autres services Google, Google Assistant peut fournir des réponses plus intelligentes et personnalisées au fil du temps.