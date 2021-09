Il sera bientôt plus simple d'interagir avec l'assistant Google

Pour l'heure, seul Google Assistant sur smartphone semble réellement concerné par cette nouvelle fonctionnalité, mais on relève la présence d'une mention à propos des « autres utilisateurs et utilisatrices » pouvant configurer les « salsas » au sein de Google Home ou des paramètres de l'Assistant. Cette mention laisse penser, selon 9to5Google, que les écrans intelligents et les enceintes connectées pourront en profiter.