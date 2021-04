Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour son Assistant

Notons également que Google Assistant se dote d'une aide aux commandes de nourriture en ligne. Une fois votre commande payée, l’assistant naviguera automatiquement sur le site et remplira vos coordonnées et informations de paiement enregistrées dans Google Pay et synchronisées avec la saisie automatique de Chrome .

Malheureusement, pour l'heure, cette nouveauté n’est déployée qu’aux Etats-Unis.