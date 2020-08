Google vous aurait (encore une fois) mis sur écoute

Hier, Google a annoncé sur son blog avoir conclu un partenariat à long terme avec ADT, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de sécurité à domicile. Pas de hasard possible selon le site spécialisé Protocol, qui y voit clairement un indice de fonctionnalités à venir plus globalement sur les objets connectés de Google.

« L’objectif [du partenariat avec ADT] est de donner aux utilisateurs moins de faux positifs, et davantage de façons de recevoir des alarmes, et une meilleure détection des risques potentiels à l’intérieur et à l’extérieur de la maison », s’enthousiasme Rishi Chandra, vice-président de Google Next sur le blog de l’entreprise. De plus, Google avait annoncé le support de la détection des « bruits critiques » (détecteur de fumée, bris de glace…) pour les clients du service Nest Aware en mai dernier.

Google confirme ainsi à Protocol que les alertes qu’ont reçues les utilisateurs de Reddit sont dues à une mise à jour prématurément déployée sur leur appareil, qui leur offrait des fonctionnalités issues du service payant Nest Aware même s’ils n’étaient pas clients. Une mise à jour retirée depuis, promet l’entreprise. De là à s’imaginer que ces fonctionnalités arriveront à terme sur tous les Google Home et Nest Home, même sans abonnement, il n’y a qu’un pas que le porte-parole de l’entreprise ne franchit pas.

Ce qui semble certain, en revanche, c'est que votre enceinte connectée ne vous écoute pas que lorsque vous prononcez « Ok Google ». Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes vos interactions (les enregistrements audio) avec l'Assistant Google depuis votre compte, onglet Donnée et personnalisation.