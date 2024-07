Grâce à son HomePod, une famille échappe de peu à un incendie

Pour l'activer, il suffit de se rendre dans l'application Maison sur iPhone ou iPad. Une fois sur la page d'accueil, il faut cliquer sur les trois petits points se trouvant en haut à gauche de l'écran, puis toucher « Réglages à domicile ». Pour terminer, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur « Reconnaissance des sons », et activer « Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone ».