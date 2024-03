Une famille piégée sur le mont Hood aux USA est secourue grâce à un SOS par satellite de leur iPhone

L'iPhone 15 Pro Max est sans conteste le modèle le plus intéressant de la cuvée 2023. Malgré son gigantisme, il est beaucoup plus léger que son prédécesseur, et s'impose comme le tout premier à bénéficier d'un téléobjectif périscopique octroyant un zoom 5x. Du jamais vu sur iPhone.

Si la chose n'impressionnera guère celles et ceux qui utilisent des smartphones Android haut de gamme, Apple rattrape selon nous largement son retard grâce à une optique d'excellente qualité, et qui reste très capable en basse lumière.

Adossé à la puce A17 Pro qui montre les muscles en jeu aussi bien que dans les tâches de traitement plus basiques, l'iPhone 15 Pro Max est aussi celui qui offre la meilleure autonomie des modèles Pro. Oui, malgré tout, sa puissance de frappe le garde tout de même un cran en-dessous de l'iPhone 15 Plus en matière d'endurance.

Ajoutons au bilan les apports bienvenus du nouveau bouton d'action, qui offre un tout nouveau moyen d'accéder rapidement à des fonctions essentielles de l'iPhone.

En un mot comme en cent : le meilleur iPhone jamais conçu par Apple.