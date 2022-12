Le SOS d'urgence par satellite arrive en France (sur iPhone 14 uniquement)

« Grâce à cette fonctionnalité, les personnes pourront prévenir les services d’urgence dans des situations où ce n’était auparavant pas possible, et ceux-ci pourront agir plus efficacement grâce aux informations essentielles recueillies par les secours, comme la position géographique et des informations importantes sur la nature de l’urgence. Cela va aider à sauver des vies », a réagi John Anthony, président de la British Association of Public Safety Communications Officials.

En cas d'absence de réseau, une interface simple permet de contacter les secours via une connexion par satellite. « L’écran affiche quelques questions essentielles dont les réponses sont transmises aux secours en complément du message initial pour les aider à rapidement évaluer la situation et localiser l'usager », explique Apple. Des instructions sur la manière d'orienter son iPhone pour se connecter à un satellite apparaissent aussi.

Les SOS d'urgence sont gratuits pendant deux ans à compter de la date d’activation d’un nouvel iPhone 14. Ils nécessitent iOS 16.1 ou une version ultérieure pour fonctionner. En France, les utilisateurs sont automatiquement redirigés vers le 112, le numéro d’urgence européen, plutôt qu'un service d'urgence local.