L'iPhone 14 a une fonction SOS par satellite : comment ça marche ?

Une application particulière (identique à Find My Phone) devrait vous donner plusieurs instructions pour que la liaison soit la plus dégagée possible entre votre téléphone et la constellation de satellites GlobalStar, avant de vous poser des questions sur votre urgence. Après quoi, un message dans un format prédéterminé sera émis vers le satellite. Nous saurons en novembre, lorsque le système sera activé, si oui ou non la messagerie pourra être émise à d'autres destinataires que les serveurs des services d'urgence, ou pour partager sa position.

Quoi qu'il en soit, au plus rapide un iPhone 14 peut envoyer son message par satellites en une quinzaine de secondes, mais cela pourra aussi prendre plusieurs minutes en fonction des conditions géographiques. Il est plus difficile d'avoir une visibilité satellite dans une vallée encaissée qu'au sommet d'une montagne, par exemple.