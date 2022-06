Une femme piégée dans une rivière glacée a été sauvée par son Apple Watch

Le 15 juin, une femme a décidé d'aller nager dans la rivière Columbia, en Oregon. Son pied s'est alors retrouvé coincé sous des rochers dans le lit de la rivière. Quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus bouger, elle a eu le réflexe d'appeler les services de secours depuis son Apple Watch. Arrivés dans la demi-heure et équipés d'une échelle, les policiers ont pu intervenir à temps. Un officier est même descendu dans la rivière afin de libérer le pied de la nageuse. Elle a regagné la berge saine et sauve, bien qu'en hypothermie et extrêmement fatiguée.

On vous souhaite de ne jamais en avoir besoin, mais cette fonctionnalité d'Apple Watch est facile à utiliser : pour appeler les secours, il suffit de maintenir enfoncée la touche latérale et de glisser votre doigt sur le message « Appels d'urgence ». Si vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile, maintenir la touche enfoncée appellera aussi les urgences après quelques secondes. L'Apple Watch contacte elle-même les services d'urgence et partage votre localisation.