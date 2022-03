Votre iPhone sous iOS 15.4 peut dorénavant restaurer votre Apple Watch sous watchOS 8.5

Depuis les versions iOS 15.4 et watchOS 8.5, il est désormais possible de restaurer une Apple Watch simplement, sans même avoir besoin de se déplacer. En effet, vous pouvez dès à présent réinitialiser une Apple Watch directement depuis un iPhone, à condition que les deux appareils soient à proximité. À noter que le Wi-Fi et le Bluetooth doivent tous deux être activés, et le smartphone doit obligatoirement être connecté à Internet pour que le procédé fonctionne. Il ne vous restera alors plus qu'à suivre attentivement les indications affichées sur les écrans de vos deux appareils.