L'iPhone 13 ne se déverrouille pas avec votre Apple Watch ? Apple travaille sur un patch correctif

En effet, disponible depuis quelques mois, cette dernière permet de déverrouiller facilement un iPhone avec l'aide de sa montre connectée . Une manière de contourner les soucis liés au port du masque, qui ne facilite pas les affaires du dispositif de reconnaissance faciale Face ID. Cependant, cette fonction bien utile pose souci avec l'iPhone 13, et nombreux sont celles et ceux à ne plus pouvoir en profiter…