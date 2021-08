iPhone 13 : pas de Touch ID cette année, encore selon un rapport

Mark Gurman a également révélé qu’Apple travaille depuis longtemps sur l’intégration de Face ID directement sous l’écran. On sait que cette technologie est en progression ces derniers mois, en témoigne la concurrence (Samsung avec son Galaxy Z Fold 3 par exemple).



Là encore, la technologie n’est pas prête et pourrait débarquer en 2022. Pour le journaliste de Bloomberg, deux scénarios sont envisagés par Apple :



Apple pourrait intégrer Face ID sous l’écran uniquement sur les modèles haut de gamme (Pro). Quant aux iPhone d’entrée de gamme, ils intégreront Face ID au sein de l’encoche.

Apple incorporerait Face ID sous l’écran pour les modèles Pro, et les iPhone d’entrée de gamme disposeraient de Touch ID dans leur écran (et seraient donc privés de Face ID).



Ainsi, il est tout à fait possible qu’Apple ne fasse jamais revenir Touch ID sur ses smartphones les plus luxueux. On comprend que la marque à la Pomme privilégie toujours Face ID pour l’identification biométrique.



La confirmation officielle ne devrait pas tarder, puisque l’on s’attend à ce les iPhone 13 soient annoncés lors d’une conférence aux alentours de la mi-septembre pour une disponibilité avant la fin de ce même mois.