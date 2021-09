Apple Watch 7, AirPods 3, iPhone 13 : qu'attendre de la nouvelle keynote et comment la suivre ?

On peut également s'attendre à une nouvelle version de l'Apple Watch avec l'Apple Watch Series 7. Cette itération devrait proposer un nouveau design aux tranches plates pour se conformer aux nouvelles règles de design d'Apple pour ses produits mobiles. La montre connectée devrait proposer deux nouvelles tailles de 41 et 45 mm, avec des écrans laminés et plus grands grâce à la réduction des bordures autour de l'écran. L'autonomie pourrait également être améliorée, mais les capteurs santé devraient rester les mêmes que la génération précédente.