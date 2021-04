Apple : comment suivre la Keynote en direct à partir de 19H ?

Apple devrait donc présenter lors de cet évènement sa nouvelle génération d'iPad Pro. La tablette pourrait ne pas changer radicalement de design mais proposer un nouvel écran mini LED et un nouveau processeur A14X. Un nouvel iPad d'entrée de gamme serait lui aussi au menu de cet évènement.

Parmi les autres produits qui pourraient être annoncés par Tim Cook et sa bande, on peut également évoquer une nouvelle génération d'iMac, qui passerait pour l'occasion aux processeurs M1 et qui hériterait d'un nouveau design. Les AirTags, ces traqueurs d'objet devenus une véritable arlésienne depuis plusieurs mois pourraient également être de la partie.

Du côté des services une rumeur de plus en plus insistante voudrait qu'Apple lance son service de podcasts par abonnement, qui serait baptisé Apple Podcasts+.

Rendez-vous donc à 19H pour suivre en direct toutes les annonces d'Apple.