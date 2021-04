Keynote Apple : tout ce qu'il faut retenir de l'événement du 20 avril

C'était évidemment l'annonce la plus attendue de cette keynote : l'iPad Pro bénéficie d'une nouvelle génération et intègre désormais un SoC M1 avec 8 Go de mémoire vive et 16 Go sur les versions avec 1 et 2 To de stockage.

L'iPad Pro est toujours disponible en deux modèles de 11 et 12,9 pouces mais pour ce dernier, Apple a opté cette année pour une dalle mini LED baptisée Liquid Retina XDR avec un contraste de 1 000 000:1 et un pic de luminosité annoncé à 1 600 nits.

Côté connectivité l'iPad Pro passe à la 5G pour la version cellulaire. Le port USB-C accueille quant à lui la norme Thunderbolt pour des débits de transfert encore plus rapides.