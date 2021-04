Apple annonce les AirTags, ses alternatives à Tile et aux SmartTag

Les AirTags sont assez simples dans leur design. Ils prennent la forme d'un galet dont la partie blanche peut être relevée pour changer la pile… Oui vous avez bien lu. Point de recharge sans-fil comme beaucoup spéculaient. Apple a fait le choix d'utiliser des piles plates CR2032 même si la marque affirme qu'une seule pile suffira pour garder l'AirTag en vie pendant 1 an. Pas plus grand qu'une encoche d'iPhone, le petit objet peut être personnalisé avec une engravure de votre emoji favori et est équipé de la puce U1 trouvée dans les iPhone 11 et 12, il fonctionnera donc mieux avec ces modèles même si Apple affirme que tous les iPhone depuis le 6S pourront faire usage des trackers.