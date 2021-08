44 % des possesseurs d'iPhone seraient prêts à passer à l'iPhone 13

L'iPhone 13 n'est pas (encore) sorti qu'il fait des émules. S'il est possible que le smartphone Apple arrive sur les étals avant la fin septembre, le dernier né d'Apple séduirait déjà un certain nombre d'Américains. Une étude menée par SellCell auprès de 3 000 utilisateurs révèle que près de 44 % d'entre eux sont d'ores et déjà favorables à l'achat du nouveau modèle d'iPhone. Soit 2,7 % de plus que lors de l'étude précédente de SellCell portant sur l'achat potentiel d'un iPhone 12, l'année dernière.

Au niveau de la configuration, qui, comme pour les modèles précédents, devrait se décliner en quatre variantes, c'est le modèle de 6,1" standard qui arrive en tête des préférences pour 38 % des sondés, suivi par le Pro Max de 6,7" pour 31 %, le 6,1" Pro pour 24 % des répondants. En queue de peloton le modèle Mini de 5,4" séduit déjà 7 % d'entre eux. C'est un fait, les grands écrans ont la côte, qu'on soit sur la East ou la West Coast.

Enfin, et c'est (très) sérieux, près de 18 % des sondés ont peur du chiffre 13. Plus encore, près de 74 % préféreraient un autre nom que « 13 » pour la prochaine génération d'iPhone. La superstition a encore de beaux jours devant elle…