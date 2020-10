Les précommandes d'iPhone 12 et 12 Pro exploseraient selon l'analyste Ming Chi Kuo

Apple pourrait d'ores et déjà se frotter les mains. D'après Ming Chi Kuo, les iPhone 12 et 12 Pro auraient enregistré entre 7 et 9 millions de précommandes dès la première semaine. Suffisamment selon l'expert pour tutoyer à eux seuls la performance de l'iPhone 11 (tous modèles confondus), vendu l'année dernière à hauteur de 10 à 12 millions d'unités sur le week-end de lancement, si l'on en croit Apple. Toujours selon Ming Chi Kuo, entre 1,7 et 2 millions d'iPhone 12 et 12 Pro auraient été précommandés en 24 heures seulement après l'ouverture des précommandes, contre 500 000 à 800 000 iPhone 11 l'année dernière dans le même contexte.