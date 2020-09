iPhone 12 : des prix en hausse par rapport à l'iPhone 11 selon une nouvelle source

On le sait : les iPhone 12 seront tous compatibles 5G et profiteront d’un écran OLED. Or ces caractéristiques font logiquement grimper le coût de production des smartphones. D’après l’IANS, ce surcoût se chiffre justement à 50$ pour les iPhone 12 5,4" et iPhone 12 6,1". Les iPhone 12 Pro, qui reprennent des caractéristiques préexistantes sur l’iPhone 11 Pro, devraient échapper à cette hausse de prix.

Par conséquent, estime l’agence, impossible qu’Apple affiche ses nouveaux terminaux au même tarif que les actuels iPhone 11 qui, pour rappel, se négocient à partir de 699$ aux États-Unis (809€ en France).

L’iPhone 12 5,4" pourrait, lui, être commercialisé à 649$ grâce à ce que nous appelions plus haut une économie de bout de chandelle : ni chargeur, ni écouteurs ne seront fournis dans la boîte. L’iPhone 12 (6,1") grimperait pour sa part à 749$.