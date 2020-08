Apple lancerait un iPhone 12 4G et moins cher en février 2021

Le prochain line-up de smartphones Apple est plus difficile à cerner que prévu. Si plus personne ne doute que les quatre modèles d’iPhone 12 que lancera la firme à la rentrée seront compatibles 5G, une note du cabinet d’analyses Wedbush Securities suggère qu’Apple a aussi dans ses cartons un modèle 4G moins onéreux.

Un cinquième appareil donc, qui serait lancé au début de l’année 2021 et qui profiterait logiquement d’une étiquette tarifaire plus douce que ses petits camarades équipés pour le réseau mobile de demain.

Un iPhone 12 4G autour des 800$

Les analystes Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil sont allés chercher les informations à la source, au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Si leur cabinet avait d’abord estimé qu’Apple sortirait des versions 4G et 5G de son futur iPhone 12, ils se rangent désormais du côté de leurs confrères pour ne plus tabler que sur un line-up 5G.

N’en déplaise, ils sont aussi les premiers à faire le pari d’un iPhone 12 4G. D’après eux, la firme de Cupertino sortirait cet atout de sa manche en début d’année prochaine ; au mois de février plus exactement. Cela lui permettrait de s’attirer l’intérêt de celles et ceux qui ne comptent pas passer à la 5G immédiatement (si elle est disponible d’ici là), et de les séduire grâce à un prix plus faible que sur le reste de sa gamme — iPhone SE mis à part.