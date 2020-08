Un nouvel iPad Air et une réduction de la latence de l'Apple Pencil à prévoir dans les prochaines semaines

En parant des différents leaks publiés ces derniers jours, on peut commencer à établir un portrait-robot de cette tablette qui ne changera quasiment rien à son design extérieur. Apple conserverait le châssis de seulement 6,1 mm d'épaisseur actuellement utilisé sur l'iPad Air 3 mais pourrait troquer le porte Lightning contre un port USB-C.

On peut s'attendre à une fiche technique revue à la hausse, avec un nouveau processeur et potentiellement plus de stockage. C'est toutefois du côté de la caméra que se situerait la plus grosse nouveauté. Apple ferait le choix d'un unique objectif 12 mégapixels ultra grand-angle à la place de son capteur grand-angle habituel.

Le constructeur considérerait que cet objectif est le plus utile sur une tablette, à la fois pour scanner des documents, mais aussi prendre des images à la volée dans la rue ou sur un lieu touristique. Par contre, pas de capteur LiDAR comme sur l'iPad Pro, qui resterait une exclusivité réservée au haut de gamme.