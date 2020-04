La présence d'un LiDAR pour l'iPhone 12 se confirme

Apple continue à pousser les applications AR sur ses plateformes



© ConceptsIphone

Source : 9to5Mac

Apple a surpris son monde en intégrant un capteur LiDAR dans sa nouvelle tablette qui permet une meilleure détection des objets dans l'espace pour des applications en réalité augmentée toujours plus poussées.Selon une image en fuite sur le Web et qui proviendrait d'une bêta d'iOS 14, le prochain système d'exploitation mobile d'Apple, ce capteur LiDAR ferait son apparition sur le prochain iPhone 12 dont la sortie reste prévue au mois de septembre prochain.L'illustration montre que le capteur photo conserverait sa forme actuelle (que certains ont vite comparé à une plaque de cuisson) mais déplacerait le téléobjectif pour intégrer le LiDAR en bas à droite.Les applications en réalité augmentée sont particulièrement utiles sur smartphone, pour afficher de l'information complémentaire dans un logiciel de cartographie par exemple ou dans certains jeux mobiles comme le célébrissimeApple est d'ailleurs particulièrement investie dans le secteur et met régulièrement en avant de nombreuses applications, à la fois sur scène et sur l'App Store.