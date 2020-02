Un leak nous donne une idée de la nouvelle interface multitâche d'iOS 14

Une multitâche non sans rappeler celui d'iPadOS

Les adeptes de l'ancien multitâche ne seront pas en reste

Les nouveautés d'iOS 14 se détaillent de plus en plus à l'approche de la WWDC (), événement où Apple a pris l'habitude de révéler, entre autre, les prochaines versions de ses systèmes d'exploitations. C'est dans une très courte vidéo que nous pouvons voir à quoi ressemblera la future interface du multitâche d'iOS.Apparu pour la première fois avec iOS 4, il aura fallu attendre dix itérations pour qu'Apple décide de changer la façon dont fonctionne son multitâche. La vidéo ci-dessous montre que l'interface du multitâche affiche beaucoup de similitudes avec celle d'iPadOS . Elle devrait ainsi nous présenter les quatre dernières applications ouvertes, un swipe à droite permettant à priori d'afficher le reste, toujours trié par ordre chronologique, tandis qu'un swipe vers le haut fermerait l'application.Cette refonte de l'interface du multitâche devrait donc rapprocher un peu plus les deux OS mobiles de la firme de Cupertino, renforçant l'impression de continuité et d'ergonomie intuitive, valeurs si chères à la marque.Pour celles et eux qui seraient attachés à l'interface actuelle, pas d'inquiétude. En effet, le journaliste à l'origine de la fuite a précisé sur Twitter que cette nouvelle interface viendrait avec son propre onglet dans les réglages d'iOS et qu'une option permettrait de passer d'un mode de gestion du multitâche à l'autre.Autre fait intéressant, on apprend que cette fonctionnalité est déjà présente dans iOS 13 mais désactivée et cachée par défaut. Peut-être était-elle prévue pour sortir de concert avec la refonte du multitâche de l'iPad en Septembre dernier ?Quoiqu'il en soit, nous devrons attendre mai pour en savoir plus sur iOS 14 et ses autres spécificités.