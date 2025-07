Bien que les notes de version principales d'Apple ne décrivent aucun des bugs corrigés dans macOS 15.6 Sequoia, les notes de version entreprise dévoilent plusieurs corrections importantes. La commande Terminal « softwareupdate —fetch-full-installer » s'exécute désormais avec succès, les Mac utilisant des extensions de proxy transparent n'échouent plus à obtenir des adresses IP via DHCP, et l'Assistant de configuration se termine avec succès même si la gestion des appareils ignore les conditions générales et la migration des données.

Dorénavant, le système ne démarre plus en mode récupération après une mise à jour, et la configuration SSO ne plante plus lorsqu’un domaine associé est requis. Enfin, le délai d’authentification est allongé pour les connexions 802.1X en saisie manuelle. Au total, macOS 15.6 corrige 81 failles de sécurité. À titre de comparaison, Sonoma 14.7.7 en colmate 50, et Ventura 13.7.7 en corrige 41. Les autres systèmes ne sont pas en reste : watchOS 11.6 corrige 17 vulnérabilités, visionOS 2.6 en traite 19, tout comme tvOS 18.6. La Pomme ne signale toutefois aucune exploitation active de ces vulnérabilités dans la nature.