Et justement, nous vous conseillons de rapidement mettre à jour vos appareils. L'actualisation corrige une faille de sécurité zero-day critique découverte dans le composant CoreMedia d'Apple, qui gère l'audio et la vidéo sur tous les appareils de la marque. Cette vulnérabilité permet à des applications malveillantes d'obtenir des privilèges système élevés, et a pu être utilisée sur des appareils fonctionnant sous iOS 17.1 ou une version antérieure. Au total, la mise à jour iOS 18.3 apporte un correctif à 25 vulnérabilités.