iOS 18.2 n'est pas qu'une simple mise à jour de routine. Bien évidemment, Apple va s'employer à éliminer une bonne tripotée de bugs qui parasitent l'expérience utilisateur depuis la sortie d'iOS 18 en septembre dernier, sans oublier de colmater les différentes failles de sécurité.

Parmi les nouvelles capacités disponibles dans iOS 18.2, on peut citer un nouveau réglage pour le bouton « Commande de l'appareil photo » des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, qui permet désormais de bloquer l'exposition et la mise au point avant de prendre une photo.

On peut également citer l'arrivée du test d'audition pour les possesseurs d'AirPods Pro 2, le partage de la position des trackers d'objet AirTag avec des proches, la prise en charge du RCS chez Free et Bouygues Telecom ou encore la possibilité de supprimer de nouvelles applications systèmes, et notamment l'App Store, conformément aux exigences dictées par le DMA européen.

Pour faire le tour des autres nouveautés présentes dans iOS 18.2, nous vous invitons à consulter notre article récapitulant les principales avancées apportées par cette mise à jour.