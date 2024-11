Le service Localiser est présent sur tous les appareils Apple, et permet de suivre la position de ses objets en temps réel, notamment lorsqu'ils sont volés ou perdus. Le système équipe à la fois les iPhone, iPad ou les Mac, mais aussi les AirPods et les traqueurs d'objet AirTag. La prochaine mise à jour iOS 18.2 va apporter de nombreuses modifications à l'application qui devraient embêter un peu plus les voleurs, mais aussi permettre une meilleure localisation de ses bagages égarés lorsque l'on prend l'avion.