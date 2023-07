Les AirTags, c'est pratique pour retrouver ses bagages, mais pas que ! La preuve...

Depuis leur lancement en avril 2021, les AirTags se sont avérés utiles dans bien des situations. Pour rappel, il s'agit d'un accessoire commercialisé par Apple dont la principale fonction consiste à garder un œil sur vos objets perdus (ou volés) grâce à l'application « Localiser » de l'iPhone. De plus, si vous vous trouvez dans un avion, et que vous souhaitez vous assurer que vos bagages sont bel et bien en lieu sûr, il vous suffit d'y glisser un AirTag afin de vous éviter de mauvaises surprises au moment de l'atterrissage.