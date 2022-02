Apple va apporter quelques modifications à ses Airtags pour limiter la surveillance et une utilisation détournée

La première vise la localisation de précision. Lorsqu’un iPhone préviendra un utilisateur qu’il est suivi par un AirTag inconnu, il sera possible de le repérer précisément grâce à la réalité augmentée. Les iPhone 11 , iPhone 12 et iPhone 13 indiqueront la direction et la distance du tracker espion. Dans le cas où le malfaiteur aurait bidouillé ses AirTags en retirant le haut-parleur, une notification sera envoyée aux iPhone environnants pour les avertir qu’un tracker est censé sonner. L’entreprise promet par ailleurs que le son émis par une balise sera plus fort, afin qu'elle soit plus audible et plus facile à repérer. Dernière fonctionnalité, et pas des moindres, le délai nécessaire avant l’envoi d’une notification lorsqu’un utilisateur est pisté sera réduit, sans que l’on ne sache précisément de combien.