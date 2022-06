L'AirTag 2 devrait arriver, mais à une condition

En 2021, plus de 20 millions d’AirTag auraient été expédiés dans le monde. Et, selon certaines estimations, l’appareil pourrait atteindre les 35 millions d’ici la fin de l’année 2022. Toujours d’après les informations détenues par Ming-Chi Kuo, si cette croissance se poursuit, l’AirTag 2 pourrait bel et bien devenir une réalité dans un futur relativement proche. Il s'agirait d'ailleurs de la seule et unique condition pour que ce dernier puisse voir le jour.