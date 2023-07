Apple à nouveau touchée par une faille critique de sécurité

Pas plus tard qu'hier, Apple a publié un correctif urgent auprès des utilisateurs et utilisatrices d'iOS, iPadOS, macOS et Safari. Une faille zero-day s'est en effet immiscée dans l'écosystème de la firme de Cupertino et aurait d'ailleurs été activement exploitée. Cette année, ce n'est malheureusement pas la première fois que la marque à la pomme est amenée à publier des mises à jour de sécurité d'urgence. En avril dernier, deux vulnérabilités de type zero-day avaient été exploitées sur iPhone et iPad.