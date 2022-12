Une faille permet la prise de contrôle de votre iPhone. Mettez-le à jour !

Notons qu'Apple ne donne toutefois aucun détail sur les acteurs qui auraient d'ores et déjà pu exploiter cette vulnérabilité. On ignore par ailleurs, quelles sont les modalités d'attaques exactes permettant d'exploiter la faille.

Maintenant qu'elle est officielle et a priori corrigée, il est néanmoins possible qu'Apple ou Clément Lecigne finissent par en dire plus. Cette transmission d'informations à rebours est habituelle en matière de sécurité informatique, l'idée étant de donner le moins de précisions possible à d'éventuels utilisateurs malveillants avant que la faille ne soit comblée.

Dans le cas présent, c'est chose faite, Apple ayant corrigé ladite vulnérabilité en améliorant la gestion des statuts en priorité sur les appareils suivants : iPhone 6s (tous modèles), iPhone 7 (tous modèles), iPhone SE (de 1re génération), iPad Pro (tous modèles), iPad Air 2 et modèles ultérieurs, iPad 5 et versions ultérieures, iPad mini 4 ou plus récents, et iPod touch (de 7e génération).