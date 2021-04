Dans l'urgence, Apple corrige une faille zero-day frappant iOS et iPadOS

Les mises à jour iOS 14.4.2 et iPadOS 14.4.2 ont été mises en ligne et doivent être installées le plus rapidement possible, puisqu'elles concernent les appareils que nous venons de citer. La mise à jour iOS 12.5.2, elle, est aussi à installer, mais elle concerne des modèles plus anciens (iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6e génération).