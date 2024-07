Détenteur d'un iPhone, mettez-le à jour tout de suite. Voici pourquoi

Le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR), organisme participant à la mission d'autorité nationale de défense des systèmes d’information de l'ANSSI, a publié un rapport alertant sur plusieurs vulnérabilités touchant les appareils de la marque à la pomme. En plus de l'iPhone, l'Apple Watch, les Mac, l'iPad et l'Apple TV sont concernés.