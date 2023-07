iPhone, iPad, Mac : mettez vos appareils à jour, une grosse faille vous met en danger

En attendant iOS 17, Apple a déployé, ces dernières heures, de nombreux correctifs et mises à jour, parmi lesquels les versions iOS 16.6 et iPadOS 16.6 (iOS 15.7.8 et iPadOS 15.7.8 pour les appareils plus anciens), Safari 16.6, macOS Ventura 13.5, mais aussi tvOS 16.6 et watchOS 9.6. Comme le rappelle la firme de Cupertino, il est important de mettre à jour rapidement votre ou vos appareils, avant de bénéficier d'une sécurité maximale sur ces derniers et de les protéger de failles qui ont, pour certaines, pu être exploitées par des hackers.