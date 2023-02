Mettez vite votre iPhone, iPad et Mac à jour, la faille de sécurité est sévère !

Apple en a également profité pour corriger la CVE-2023-23514 sur iPhone, iPad et Mac, une vulnérabilité découverte par Xinru Chi de Pangu Lab et Ned Williamson de Project Zero. En exploitant cette faille, une application pouvait exécuter du code arbitraire avec les privilèges les plus élevés. Enfin, une dernière faille présente sur macOS Ventura a également été résolue dans ce patch. Découverte par Wenchao Li et Xiaolong Bai d'Alibaba Group, la CVE-2023-23522 permettait à des applications d'accéder à certaines données utilisateur.