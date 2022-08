Apple alerte sur une faille de sécurité qui peut permettre à des pirates de contrôler votre iPhone, iPad ou Mac

Dans la journée du vendredi 19 août, Apple a averti ses utilisateurs qu’une faille de sécurité avait infiltré nombre de ses appareils. Sont concernés les possesseurs d’iPhone 6 et modèles ultérieurs, les possesseurs d’iPad Pro, d’iPad de cinquième génération et ultérieurs ainsi que les possesseurs de Mac. Ainsi, il vous est grandement recommandé de procéder à la mise à jour fraîchement déployée par la firme de Cupertino. La note publiée par Apple depuis iOS précise : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs. »