iPhone et iPad sous iOS 15 : la mise à jour fortement recommandée suite à une zero day déjà exploitée

La vulnérabilité, désormais indiquée comme étant la CVE-2021-30883, a été rapportée par un chercheur anonyme. Elle se trouve dans IOMobileFrameBuffer, une extension du noyau. La vulnérabilité est de type corruption de la mémoire et permettrait à un attaquant d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges liés au noyau. D'après Apple, elle serait activement exploitée et une preuve de concept est déjà en ligne, publiée par le chercheur Saar Amar peu de temps après la sortie du patch. Comme à son habitude, la firme n'a pas donné plus de détails sur le contexte dans lequel cette faille zero day était utilisée, préférant attendre que les utilisateurs aient pu faire le patch.