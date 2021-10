Une faille dans Apple Pay et Visa permettrait à des pirates de payer sans contact sur iPhone

Pour déterminer que le paiement vient bien d'un service de transport, une séquence de bytes, des « magic bytes », est envoyée au téléphone pour passer outre le verrouillage d'écran. Cette méthode a permis aux chercheurs de réaliser une attaque de type « man-in-the-middle », plus précisément « replay and relay ». L'attaque fonctionne en envoyant les magic bytes vers l'iPhone, pour qu'il pense communiquer avec le lecteur EMV d'un service de transport. En plus de ça, certains paramètres doivent être activés, comme la Offline Data Authentification (ODA), qui permet de valider un paiement comme légitime sans nécessiter de connexion à Internet. Elle est particulièrement utile dans les transports, où elle permet aux utilisateurs de payer et de passer les portiques sans attendre que le terminal soit connecté.