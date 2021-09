Frustré par le programme de « bug bounty » d’Apple, un chercheur rend publiques quatre zero-day

Voyant qu'il n'était pas crédité pour sa découverte lors du patch d'Analyticsd, le chercheur a demandé des explications à l'entreprise. Celle-ci lui a répondu que c'était une erreur de traitement et qu'il serait crédité lors d'un prochain avis de sécurité. Trois avis de sécurité ayant été publiés depuis, toujours sans crédit et sans réponse à ce sujet et au sujet des trois autres vulnérabilités, le chercheur a décidé de créer un compte Twitter et un post de blog afin de les rendre publiques.