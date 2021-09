À compter du 30 septembre, des millions de smartphones pourraient ne plus avoir accès au Net

Enfin, sans nous en rendre compte… jusqu'au 30 septembre prochain. En effet, à cette date, Scott Helme met en garde contre un risque majeur. Un changement dans le processus de certification interviendra alors et pour de nombreux appareils, une simple mise à jour sera suffisante.

Bien sûr, il faut encore que ladite mise à jour soit faite ou, pire encore, qu'elle soit disponible. Nous parlons ici plus particulièrement des smartphones Android sortis avant 2017. Il est alors tout à fait possible qu'aucune solution ne soit accessible.

Scott Helme précise qu'il faut au moins Android 2.3.6 Gingerbread, une version ancienne. Problème, de nombreux utilisateurs et utilisatrices ne font aucune mise à jour et ils n'auront alors plus accès à Internet. À compter de 2024, c'est Android 7.1.1 Nougat qui sera nécessaire pour conserver la connexion.