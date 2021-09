Samsung Galaxy S22 : les coloris du futur smartphone de Samsung fuitent déjà

Nous n'allons pas nous attarder sur l'incapacité de la marque coréenne à contenir ses informations (ou sur son marketing bien particulier consistant à les divulguer en avance ?), nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Si le futur Galaxy S22 vous intéresse, sachez qu'il sera semble-t-il proposé en blanc, noir, or rose et vert pour les S22 et S22 Plus et en noir, blanc et rouge foncé pour le S22 Ultra. La version violette plutôt appréciée des S21 ne semble donc plus à l'ordre du jour pour les prochaines itérations du flagship de Samsung.