100 millions d'appareils et de caméras de surveillance touchés par les vulnérabilités d'une plateforme IoT, que faire si êtes-vous concerné

On n'imagine pas tous les objets qui font qu'aujourd'hui, notre quotidien, tout comme notre maison, sont connectés. De la sonnette à l'aspirateur, en passant par les ampoules ou les enceintes, Clubic tablait en 2017 qu'un être humain possèderait 4 objets connectés en 2020.

Alors qu'améliorer notre quotidien est la force de l'IoT, (Internet of Things, ou l'Internet des objets), il doit en être de même pour garantir notre sécurité et celle de notre famille. Les caméras de surveillance ont fait une entrée fracassante sur le marché de l'IoT, avec plus de 2 millions de caméras vendues en France en 2022. Alors lorsque les chercheurs de Bitdefender ont découvert quatre vulnérabilités affectant des millions d'appareils alimentés par la plateforme ThroughTek Kalay, ils ont aussitôt prévenu les marques concernées.

En effet, ils ont identifié des failles permettant une prise de contrôle totale à distance de ces appareils vulnérables une fois la première brèche établie.

Présente dans plus de 100 millions d'appareils à travers le monde, notamment des caméras de surveillance résidentielles et commerciales, cette plateforme représente un maillon faible potentiel dans la protection des foyers et des entreprises.