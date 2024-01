Les thermostats connectés sont utiles, mais si vous avez un Bosch, faites attention, certains sont vulnérables aux cyberattaques

En 2024 et plus que jamais, les thermostats connectés, ou intelligents, offrent une solution relativement simple permettant de faire des économies d'argent et d'énergie. S'ils sont bons pour la planète et pour le porte-monnaie, ces petits appareils ne sont pas à l'abri des cyberattaques. Le spécialiste Bitdefender met d'ailleurs en garde contre une vulnérabilité critique dans un thermostat Bosch, qui touche son microcontrôleur Wi-Fi. On vous explique.