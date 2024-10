La cybersécurité ressemble parfois à un jeu du chat et de la souris, et cette fois-ci, les souris ont pris une longueur d'avance. Les statistiques sont sans équivoque : on s'attend à voir apparaître environ 2 900 nouvelles vulnérabilités chaque mois cette année, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Et en guise de cerise sur le gâteau empoisonné, 45 % des failles signalées en 2023 n'ont jamais été corrigées, soit autant de portes ouvertes aux quatre vents, mais surtout aux hackers.