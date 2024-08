Mais l'omniprésence de la suite Office en entreprise fait de cette faille une cible de choix pour les cybercriminels. Une simple ouverture de fichier pourrait compromettre l'ensemble du réseau d'une organisation dont l'identité serait alors usurpée.

On l'aura compris, comme tous les mois, Microsoft nous invite à mettre à jour nos systèmes. Et pour celles et ceux qui n'ont pas activé Windows Update automatiquement, il est grand temps de le faire, pour éviter de perturber une session de farniente.